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أمين عسير يدشن مبادرة ” المساند البلدي “

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أمين عسير يدشن مبادرة ” المساند البلدي “

أمين عسير يدشن مبادرة ” المساند البلدي “
http://almnatiq.net/?p=865331
المناطق_عسير

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة ” المساند البلدي ” بمحافظة خميس مشيط، و ذلك بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، و تأتي هذه المبادرة ضمن باكورة مبادرات ” نشامى عسير ” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مؤخرا.
وأوضح الدكتور وليد الحميدي ، بأن هذه المبادرة جاءت بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد و ذلك من خلال التكامل مع مشروع ” نشامى عسير ” في التطوع البلدي لإتاحة الفرصة للراغبين في التطوع للمساهمة في تنظيم المتسوقين و توعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع و ضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية و الإجراءات الوقائية في كافة بلديات المنطقة .
و يتمحور هدف المبادرة في تقديم الخدمات التوعوية و الوقائية الصحية لمرتادي المنشآت التجارية و مقرات إسكان العمالة، من خلال القيام بأعمال المراقبة الميدانية للمراكز التجارية و تنظيم التجمعات في الأماكن العامة التي رفع عنها الحظر و تزويد الفئات المستهدفة بالإرشادات التوعوية بالطرق الصحيحة للتباعد الاجتماعي و طرق التعقيم في الأماكن المفتوحة .
مشيرا الى ان هذه المبادرة ستعزز الوعي بخطورة الفايروس من خلال التواصل المباشر مع المتسوقين و مرتادي الأسواق و التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي و التنظيم.
منوها الى ان خطة المبادرة تستهدف كافة الأسواق التجارية على مستوى مدن و محافظات منطقة عسير من خلال دعم 33 بلدية بالمتطوعين لتعزيز المهام الاحترازية و الوقائية .
الجدير بالذكر فإن مبادرة ” المساند البلدي ” التي اطلقتها أمانة عسير جاء بالشراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير و مجلس شباب منطقة عسير و فريق نشامى للبحث و الإنقاذ و وصل عدد المتطوعين و المتطوعات في هذه المبادرة 192 .

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