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الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

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الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=865332
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عزمه إقامة مباراة خيرية لجمع التبرعات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، “بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك”.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له: “يطمح الفيفا الذي سبق أن ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار (9,2 مليون يورو) لمنظمة الصحة العالمية، بأن ينظم من خلال مؤسسته الخيرية مباراة لجمع التبرعات من أجل حملة +الحصول على تجهيزات كوفيد-19 (أي سي تي)+، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع التطوير والإنتاج والوصول الدولي المنصف إلى التكنولوجيات الصحية الأساسية لمكافحة الفيروس (التشخيص، العلاج واللقاح)”.

ولم يتم تحديد موعد أو مكان هذه المباراة، في ظل تفشي الوباء، الذي أدى إلى شلل شبه كامل في الأنشطة الرياضة وفرض القيود على السفر والتنقل.

ونقل البيان عن رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو قوله “إننا ملتزمون بتنظيم حدث عالمي لجمع الأموال بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، حتى لو كان يتعين علينا الانتظار بضعة أشهر.

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