تعليم جدة : إعلان أسماء الفائزات في مسابقة “المنارة للتميز التربوي”

أعلنت نتائج مسابقة “المنارة للتميز التربوي” في مجالي “البحوث العلمية” و”التجارب التربوية” والتي نظمها مكتب تعليم وسط جدة (بنات) بتعليم جدة خلال العام الدراسي الحالي، لنشر الممارسات التربوية بشكل علمي، حيث تعد المسابقة أحد مسارات مبادرة المعرفة الرقمية والتي تهدف إلى فهم وإيجاد حلول للمشكلات التي تطرأ على العملية التربوية في مسارات تحقق رؤية الوزارة لتطوير العملية التربوية.

استهدفت المسابقة في نسختها الحالية منسوبات مكاتب تعليم البنات على مستوى تعليم جدة، في فئات (المشرفة ـ القائدة ـ المعلمة ـ رائدة النشاط ـ المرشدة الطلابية )، وتم تحكيم الأعمال المشاركة من خلال لجنة خاصة تشمل أكاديميات من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة دار الحكمة إلى جانب عدد من المشرفات التربويات من مكاتب التعليم.

وأتت النتائج على النحو التالي:

“مجال البحوث العلمية”:

المركز الأول: المعلمة منيرة الصطامي من الابتدائية (٦٣).

المركز الأول مكرر: المشرفة التربوية مايسة كنيد.

المركز الثاني: المعلمة فايزة الدهماس من الثانوية (١٠٠).

المركز الثالث: المعلمة أسماء القحطاني من الثانوية (١٠٩).

“مجال التجارب التربوية”:

المركز الأول: المعلمة عواطف السريحي من الثانوية (٦٠).

وحصلت المشرفه التربوية آمنة عثمان على لقب (المشاركة المتميزة).