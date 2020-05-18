احدث الأخبار

سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط
أبرز المواد
 أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها
أبرز المواد
 الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 «الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح جراء كورونا
أبرز المواد
 لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ” كورونا”…د. التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام
منطقة الرياض
 الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتباراً من يونيو
أبرز المواد
 “السديس”: ذكرى مبايعة ولي العهد عزيزة وغالية وموضع فخر واعتزاز وباب نماء وازدهار وتطوُّر
أبرز المواد
 أمين عسير يدشن مبادرة ” المساند البلدي “
أبرز المواد
 تعليم جدة : إعلان أسماء الفائزات في مسابقة “المنارة للتميز التربوي”
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 رونالدو يعود إلى التدريبات غدا إثر نهاية فترة العزل المنزلي
أبرز المواد
سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط

سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط

أبرز المواد
أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها

أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها

أبرز المواد
الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

أبرز المواد
«الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة

«الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة

أبرز المواد

الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتباراً من يونيو

الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتباراً من يونيو
http://almnatiq.net/?p=865345
المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي” و “الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية” ترحيبهما بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها و ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما اليوم في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد – 19 / .

من جهة أخرى دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات  و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة ” تصريح دخول المقيمين ” على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae و التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة.

روابط ذات صلة

سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط

سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط
أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها

أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها
الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*