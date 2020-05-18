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لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ” كورونا”…د. التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام

لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ” كورونا”…د. التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام
http://almnatiq.net/?p=865348
المناطق_الرياض

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مساء اليوم الاثنين العيادات الافتراضية بمستشفى الارطاوية العام .
وأوضح الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص “صحة الرياض” لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا ، منوها بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة .
وأكد التويجري حرص وزارة الصحة على تذليل كافة الصعوبات لتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل هذه الجائحة وتسخيرها كافة الإمكانيات لخدمة المرضى بما يكفل لهم حصولهم على الخدمة مع مراعاة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة – أعزها الله – للحفاظ على صحة وسلامة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.
من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن العيادة الافتراضية تعتبر عيادة حقيقة يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيا ومرئيا في منزلة دون الحاجة للحضور للمستشفى .
وأضاف الدكتور الجمعة بأن العيادات الافتراضية بالمستشفى تضم تخصصات: الأطفال ، و الباطنية ، والعظام .
وأكد أن العيادات الافتراضية تعمل وفق آلية محددة حيث يقوم المريض بحجز موعد يناسبه بالإتصال بالمستشفى ممثلاً بقسم المواعيد ، وإثر ذلك يقوم المستشفى بإرسال رسالة واتس على هاتف المريض بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، حيث يتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات، وعند الإنتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب ووصف الطبيب لبعض الأدوية سوف يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض من خلال خدمة (دواءك يوصلك ). ولفت أنه في حال حاجة المريض الى فحص مخبري أو اشعاعي يتم حجز موعد للمريض بالموعد من خلال مركز الاتصال.
من جهة أخرى ثمن مدير مستشفى الارطاوية العام الأخصائي محمد بن علي المطيري الدعم اللامحدود من “صحة الرياض” لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتجويدها وإيجاد البدائل المناسبة بما يحفظ سلامة المرضى وخدمتهم على أكمل وجه .

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