أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها

المناطق_فضه عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬⁩ مساء أمس ، عودة التيار الكهربائي بقرى كل من “زمزم والعبدلية والعرجين والكدمي” بمركز الموسم واطلع سموه على الاعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل والانقطاع مع مسؤولي الشركة بالمنطقة والذي أدى إلى التوقف الجزئي وانقطاع الخدمة مؤقتا تلك القرى بمركز الموسم بمحافظة الطوال.

ووجه سمو الامير محمد بن ناصر وبمتابعة سمو نائبه ، على الفور بإعادة التيار بشكل كامل الى كافة القرى والمواقع الحيوية بالموسم ومعالجة الخلل والعمل على تلافي الانقطاعات مستقبلا .

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، متابعة وحرص سمو أمير منطقة جازان المتواصلة وسمو نائبه ، لتحقيق كل ما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي.

‏⁧‫وثمن مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحي بن جابر الغزواني ، متابعة واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، أولا بأول منذ بداية حدوث الخلل الى حين إعادة التيار تدريجيا بكافة المواقع.

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‫فيما اوضحت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بتويتر ان سبب الانقطاع الجزئي في قرى زمزم والعبدلية والعرجين والكدمي والموسم في ⁧‫منطقة جازان‬⁩، نتج بسبب عطل فني خارج عن الإرادة ، وباشرت الفرق الفنية الموقع فور تلقي البلاغ وأعيدت الخدمة للجميع خلال ساعة، وقدمت الشركة اعتذارها للمشركين وحرصها على تقديم الخدمة بموثوقية عالية.