سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط

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تصدر خلال الساعات القليلة الماضية وسمان بعنوان “أبو قحط” و”مرزوقة “على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسط تفاعل كبير من ناشطين ومشاهير وفنانين وشعراء.

ويرجع الوسمان إلى مسابقة أطلقها مواطن لاختيار أفضل صورة من تصوير الشخص المشارك، يحصل الفائز فيها بالمركز الأول للصورة الأكثر إعجاباً على مبلغ 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريالا، والثالث 250 في التقييم الذاتي للصورة.

وعقب إطلاق المسابقة، نشرت فتاة تدعى “مرزوقة” صورة وهي ترفع مشروباً بيدها في لحظة الغروب، حظيت بها على تفاعل كبير جعلها في صدارة الحسابات المرشحة للفوز بالمركز الأول.

وتفاعلاً مع الهاشتاق الذي تصدر موقع “تويتر” في وقت قليل غرد الفنان المصري محمد هنيدي واللاعب عمر السومة وحسابات أندية كبيرة، داعمين لصورة أخرى نشرها معرف يحمل اسم “أبو قحط” ليقترب من المتسابقة مرزوقة في وقت قليل، ويكون مرشحاً بقوة للفوز بالمسابقة.

وتحول التنافس سريعاً ليكون على شكل معسكري “البنات” و”الأولاد”، ويحشد الطرفان ترسانتهما تجاه الآخر، في أجواء تنافسية أضفت تفاعلاً كبيراً ومستمراً على تويتر، وسط ترقب للنتيجة.