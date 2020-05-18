الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة

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واصلت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الشؤون الفنية أعمال الصيانة السنوية والتنفيذ في جميع منشآت الوزارة الرسمية من ملاعب وصالات رياضية ومسابح أولمبية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في ظل فترة التوقف الحالية جرّاء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة ـ حفظها الله ـ بسبب فيروس كورونا المستجد COVID 19.

وتضمنت أعمال التنفيذ التي يجري العمل فيها حالياً إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث أُعيدت زراعة الملعب بشكل كامل من جديد مع تغيير شبكات الري، إضافة إلى البدء بأعمال تحويل أرضية ملعب نادي ضمك من العشب الصناعي إلى الطبيعي، وكذلك البدء في إعادة إحلال أرضية رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مع تغيير شبكات الري والصرف، وتحويله إلى ملعب رسمي مطابق للاشتراطات الدولية من حيث المقاسات.

كما تقوم الوزارة في الفترة الحالية بأعمال الصيانة السنوية لبقية الملاعب في المملكة، التي تتضمن إجراءات الفحص الروتينية للأرضيات وعمل التسوية، مع قص العشب وتنسيقه لتصبح جاهزة قبل استئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة بعد صدور موافقة الجهات المعنية على ذلك في حينه، فيما يتم بشكل مستمر ودوري، تعقيم وتطهير جميع المرافق العامة للمنشآت الرياضية والصالات المغلقة، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تتبعها الوزارة منذ بداية الأزمة والظروف الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.