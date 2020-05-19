احدث الأخبار

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات
أبرز المواد
 الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد
أبرز المواد
 مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة
أبرز المواد
 سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط
أبرز المواد
 أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها
أبرز المواد
 الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 «الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح جراء كورونا
أبرز المواد
 لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ” كورونا”…د. التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام
منطقة الرياض
 الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتباراً من يونيو
أبرز المواد
 “السديس”: ذكرى مبايعة ولي العهد عزيزة وغالية وموضع فخر واعتزاز وباب نماء وازدهار وتطوُّر
أبرز المواد
صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

أبرز المواد
الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

أبرز المواد
مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

أبرز المواد
الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة

الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة

أبرز المواد

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد
http://almnatiq.net/?p=865373

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، مُعربًا عن التقدير لجهود القوات المسلحة المصرية وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس المصري اطّلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على الاتجاهات الإستراتيجية الثلاثة الرئيسة على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة المصرية لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

روابط ذات صلة

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات
مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة

الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*