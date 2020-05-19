الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

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وافقت أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم على السماح بالتدريبات الجماعية ضمن مجموعات صغيرة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصوتت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع “مشروع الاستئناف” الذي عُقِدَ اليوم، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى “بالتشاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء الأندية والخبراء المستقلين والحكومة”.

وأضافت: “البروتوكولات الطبية الصارمة على أعلى مستوى ستضمن عودة الجميع الى التدريب في بيئة أكثر أمانا”.

وشددت في البيان على أن “صحة وسلامة جميع المشاركين هي أولوية الدوري الممتاز، والعودة الآمنة للتمارين هي عملية تدريجية، وستستمر المشاورات الكاملة الآن مع اللاعبين والمدربين والأندية ورابطتي اللاعبين +بي أف أي” والمدربين +أل أم أي+ حيث يتم تطوير بروتوكولات مخصصة لتمارين الاحتكاك الكامل” بين اللاعبين.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن “خارطة الطريق” التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة “بريميرليغ” إلى الدوران بدءا من منتصف يونيو.