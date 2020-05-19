احدث الأخبار

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد
أبرز المواد
 صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات
أبرز المواد
 الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد
أبرز المواد
 مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة
أبرز المواد
 سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط
أبرز المواد
 أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها
أبرز المواد
 الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 «الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح جراء كورونا
أبرز المواد
 لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ” كورونا”…د. التويجري يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الأرطاوية العام
منطقة الرياض
 الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتباراً من يونيو
أبرز المواد
الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

أبرز المواد
صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

أبرز المواد
الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

أبرز المواد
مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

أبرز المواد

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات
http://almnatiq.net/?p=865378
المناطق - الرياض

أوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذرت من عودة إلى الحمائية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق : إن صندوق النقد من المرجح أن يعدًل بالخفض توقعاته انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 البالغة 3 %، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 % الذي كان متوقعا في بادئ الأمر .
و أضافت : أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، وبالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة“.
لم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.
وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد على أهمية الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة وخصوصا الإمدادات الطبية وأن نجد في الأجل الأطول مسارا للتغلب على ما يحدث الآن في الأزمة بين الصين والولايات المتحدة“.

روابط ذات صلة

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد
الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد

الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد
مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*