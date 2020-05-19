صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات

المناطق - الرياض

أوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذرت من عودة إلى الحمائية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق : إن صندوق النقد من المرجح أن يعدًل بالخفض توقعاته انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 البالغة 3 %، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 % الذي كان متوقعا في بادئ الأمر .

و أضافت : أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، وبالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة“.

لم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد على أهمية الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة وخصوصا الإمدادات الطبية وأن نجد في الأجل الأطول مسارا للتغلب على ما يحدث الآن في الأزمة بين الصين والولايات المتحدة“.