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الولايات المتحدة تسجّل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=865386
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 13,284 إصابة مؤكدة و 698 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,480,349 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 89,407 حالات وفاة.

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