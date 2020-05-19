احدث الأخبار

المملكة تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا
أبرز المواد
 “نزاهة”: مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد
أبرز المواد
 صندوق النقد: البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات
أبرز المواد
 الرئيس المصري يؤكد ضرورة الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن البلاد
أبرز المواد
 مسجدا الجراد وقفار في حائل.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 الرياضة: تواصل أعمال الصيانة لمنشآتها الرسمية في مختلف مدن المملكة
أبرز المواد
 سباق مرزوقه وابو قحط يشعل تويتر والأندية الرياضية تدخل على الخط
أبرز المواد
 أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى عدد من القرى والمواقع بمركز الموسم .. والشركة تعتذر لمشتركيها
أبرز المواد
 الفيفا يعلن عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 «الأرصاد العالمية»: الفترة من مايو إلى يوليو ستشهد تغيرات مناخية شاذة وخطيرة
أبرز المواد
المملكة تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا

المملكة تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا

أبرز المواد
“نزاهة”: مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان

“نزاهة”: مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان

أبرز المواد
آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية

آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية

أبرز المواد
الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

أبرز المواد

آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية

آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية
http://almnatiq.net/?p=865393
المناطق - الرياض

أعلن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، عن تحديه لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في مباراة خيرية عن طريق لعبة “البلايستيشن” على أن يذهب ريع المباراة إلى منصة جود الإسكان.

وقال آل سويلم عبر تويتر: “أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي”.

ورد آل الشيخ مغردًا:” قبلت التحدي لصالح منصة جود الإسكان وسأخذ فريق الميريا وتأخذ فريق النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29رمضان وبشرط تكون بثًا مباشرًا للجميع”.

وعاد آل سويلم ليغرد: “وسأدعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الإسكان”.

روابط ذات صلة

المملكة تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا

المملكة تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا
“نزاهة”: مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان

“نزاهة”: مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان
الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

الدوري الإنجليزي: السماح بالتدريبات الجماعية بدءا من الغد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*