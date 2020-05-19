آل الشيخ وآل سويلم يطلقان تحديًا في مباراة خيرية

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أعلن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، عن تحديه لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في مباراة خيرية عن طريق لعبة “البلايستيشن” على أن يذهب ريع المباراة إلى منصة جود الإسكان.

وقال آل سويلم عبر تويتر: “أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي”.

ورد آل الشيخ مغردًا:” قبلت التحدي لصالح منصة جود الإسكان وسأخذ فريق الميريا وتأخذ فريق النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29رمضان وبشرط تكون بثًا مباشرًا للجميع”.

وعاد آل سويلم ليغرد: “وسأدعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الإسكان”.