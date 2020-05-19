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بقرار رسمي.. السماح ببيع السجائر والمعسل في التموينات والأسواق المركزية

بقرار رسمي.. السماح ببيع السجائر والمعسل في التموينات والأسواق المركزية
http://almnatiq.net/?p=865408
المناطق - الرياض

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء من السجائر الإلكترونية والمعسل وما في حكمها داخل التموينات والأسواق المركزية (الهايبرماركت).

ويأتي هذا القرار لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقاً من الغش والتقليد للمعسل وغيره حيث يباع في أطراف المدينة بعيداً عن أعين الرقيب واستغلال الباعة للمناسبات المختلفة لرفع الاسعار وتلاعبهم بالمنتجات إضافة لبيعها في الخفاء.

وسيكون هذا القرار منظماً لبيع المنتجات ضمن قطاع التجزئة ويتوافق مع الإجراءات التي تطبقها دول العالم حيث تباع منتجات التبغ في متاجر التجزئة وفق اشتراطات نظامية محددة.

فيما تم التشديد على ان هذا الاجراء يجب ان يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية، ويشمل ذلك ان تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعه في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل اعمارهم عن ١٨ سنة، وعدم الاعلان والترويج لمنتجات التبغ.

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