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الجهات الأمنية.. متابعة مستمرة لتطبيق منع التجول في الطرق وأماكن التجمعات

الجهات الأمنية.. متابعة مستمرة لتطبيق منع التجول في الطرق وأماكن التجمعات
http://almnatiq.net/?p=865414
المناطق - الرياض

تواصل الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة جهودها المكثفة عبر انتشارها في مختلف الطرق والميادين وأماكن التجمعات ومداخل ومخارج المنطقة ، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
ووثقت وكالة الأنباء السعودية “واس ” بالمدينة المنورة تلك الجهود الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن وانتشارهم الواسع على الطرق والميادين وعلى مداخل الأحياء ، بالإضافة إلى انتشار عدد من الدوريات السرية لرصد كل المخالفين لقرار ‫ منع التجول واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحقهم مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المنطقة .
وتأتي هذه الجهود انطلاقا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

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