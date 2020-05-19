الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك -بمشيئة الله – تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم .