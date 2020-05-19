“الداخلية” تحذّر مجدداً من تعمد نقل العدوى للآخرين وتوضح العقوبة

المناطق - الرياض

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن مَن يتعمد نقل العدوى للآخرين يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معاً وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه إذا صدرت المخالفة بحق شخص أجنبي يعاقب بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أكدت في وقت سابق أن عدم الإفصاح عن مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته يعد محلاً للمساءلة القانونية.