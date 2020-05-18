جمعية “لطف” لمكافحة العنف الأسري تشارك بتوزيع 180 سلة غذائية بمبادرة نهر العطاء

شاركت جمعية “لطف” لمكافحة العنف الأسري في مبادرة سمو أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل “نهر العطاء” وذلك بتوزيع 180 سلة رمضانية على الأسر المتضررة نتيجة جائحة كورونا.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية مريم الحمد المطيري بان ذلك يأتي استشعاراً من الجمعية بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها وايماناً بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في ذلك هذه الجائحة

وأضافت أن مبادرة نهر العطاء التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم -حفظه الله- دليلاً على استشعار سموه بالمتضررين من الجائحة واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بالإنسان.