أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=865448

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية ،الجوف ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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