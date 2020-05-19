احدث الأخبار

الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي
أبرز المواد
 في تخبط واضح .. شرطة إيران: قصة غرق الأفغان على الحدود فتنة أميركية!
أبرز المواد
 “الزم حدودك خامنئي”.. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!
أبرز المواد
 تايلاند تنجو من كورونا .. تسجيل إصابتين جديدتين ولا وفيات
أبرز المواد
 بطولة ألمانيا : عودة ناجحة تحت أنظار العالم مع تذكير بضرورة التقيد بالقواعد الصحية
أبرز المواد
 ترامب يهدد بتعليق دائم للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 جمعية “لطف” لمكافحة العنف الأسري تشارك بتوزيع 180 سلة غذائية بمبادرة نهر العطاء
المنطقة الشرقية
 الشمري أبهاوياً حتى 2022
الرياضة
 “مدني عسير” يحذر من مخاطر التقلبات الجوية اعتبارا من الثلاثاء
منطقة عسير
 “الداخلية” تحذّر مجدداً من تعمد نقل العدوى للآخرين وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 البيت الأبيض يكشف سبب تناول ترامب عقار كلوروكين
أبرز المواد
الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي

الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي

أبرز المواد
في تخبط واضح .. شرطة إيران: قصة غرق الأفغان على الحدود فتنة أميركية!

في تخبط واضح .. شرطة إيران: قصة غرق الأفغان على الحدود فتنة أميركية!

أبرز المواد
“الزم حدودك خامنئي”.. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!

“الزم حدودك خامنئي”.. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!

أبرز المواد
تايلاند تنجو من كورونا .. تسجيل إصابتين جديدتين ولا وفيات

تايلاند تنجو من كورونا .. تسجيل إصابتين جديدتين ولا وفيات

أبرز المواد

ترامب يهدد بتعليق دائم للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

ترامب يهدد بتعليق دائم للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=865451
المناطق - وكالات

وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنّه “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة” .

ويعدد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عن ما يعتبر أنها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها مع الشديدين مع الصين.

وأضاف ترامب في الرسالة “من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الوباء قد كلفت العالم غالياً. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب من البيت الأبيض “لست سعيداً بمنظمة الصحة العالمية”، و”هي دمية بيد الصين”.

وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى خطورة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

وفي وقت سابق الاثنين خلال مؤتمر للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، أعاد رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس تأكيده على أن المنظمة قد حذرت “سريعاً” و”غالباً” من الفيروس، وأنه سيطلق تحقيقاً “مستقلاً” إزاء استجابة الوكالة الأممية للوباء واستجابة الدول الأعضاء فيها “في أسرع وقت عندما تكون اللحظة ملائمة”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي

الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي
في تخبط واضح .. شرطة إيران: قصة غرق الأفغان على الحدود فتنة أميركية!

في تخبط واضح .. شرطة إيران: قصة غرق الأفغان على الحدود فتنة أميركية!
“الزم حدودك خامنئي”.. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!

“الزم حدودك خامنئي”.. غضب عراقي بوجه مرشد إيران!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*