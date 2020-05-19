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الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي

الولايات المتحدة.. الإعلان عن تجارب ناجحة على البشر للقاح ضد الفيروس التاجي
http://almnatiq.net/?p=865466
المناطق - وكالات

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “مودرنا” أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس التاجي (كورونا).

وأشار بيان للشركة الأمريكية إلى أن اختبار اللقاح “mRNA-1273” على مجموعة من المتطوعين انطلق في أبريل الماضي، وأن كمية الأجسام المضادة لدى المشاركين في الاختبار، اعتمادا على جرعة الدواء، تجاوزت المؤشر المقابل في دماء الأشخاص المرضى بوباء “كوفيد – 19″، أو كانت في المستوى ذاته.

وأفيد بأن اللقاح أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن، ويتم تحمّله دون مضاعفات، وتخطط الشركة البدء في مرحلة الاختبار النهائي في يوليو المقبل.

وتقول أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون.

وكان أعلن في وقت سابق أن شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية “بيوساد”، التي تطور لقاحا مشتركا مع المركز العلمي الحكومي”فيكتور”، تعتزم مبدئيا البدء في إنتاج 3 ملايين جرعة شهريا من لقاح ضد “كوفيد – 19” بحلول نهاية العام.

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