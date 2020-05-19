مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 15 طناً من التمور لسفارة المملكة في سنغافورة

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 15 طناً من التمور لسفارة المملكة في جمهورية سنغافورة .

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، أن السفارة ستوزع التمور على المساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية في سنغافورة بالتنسيق مع المجلس الإسلامي السنغافوري، مشيراً إلى أن السفارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة السنغافورية بتوزيع كمية من التمور على العمالة الأجنبية المقيمة في سنغافورة التي تخضع حاليا للعزل الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).