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6 زلازل متعاقبة في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية

6 زلازل متعاقبة في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية
http://almnatiq.net/?p=865501
المناطق - واس

شهدت المنطقة المقابلة للسواحل التركية المطلة على البحر المتوسط، صباح اليوم ، ستة زلازل متعاقبة، تراوحت شدتها بين 1ر4 و6ر5 درجات على مقياس ريختر.
وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن أول زلزال وقع في تمام الساعة 0222 وبلغت قوته 6ر5 درجات، أما الزلزال الأخير فقد وقع في تمام الساعة 0723 وبلغت قوته 1ر4 درجات.
ولم تشر الرئاسة إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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