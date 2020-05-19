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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=865504
المناطق - وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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