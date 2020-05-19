الأسد يعلنها حربا.. تجميد أموال وممتلكات رامي مخلوف

المناطق - وكالات

تأزمت مجدداً العلاقة بين رجل الأعمال السوري الموضوع على لائحة العقوبات، رامي مخلوف وبين رئيس النظام السوري، ووصلت إلى أقصاها اليوم الثلاثاء.

ووفقا لـالعربية.نت فقد صدر قرار بالحجز على أموال ابن خال الأسد، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.