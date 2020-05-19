أمانة الشرقية تنفذ 25 جولة رقابية وتتفقد 100 محل بمحافظة القطيف

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كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظة القطيف، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا الجديد، وللتأكد من تطبيق مختلف الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية .

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 25 جولة تفقدية شملت 100 محل، حيث أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية و تسجيل 19 إنذاراً، ومصادرة 2030 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و إتلاف 1500 كجم من البهارات والمكسرات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، ومصادرة 450 كجم من الأسماك الفاسدة، و ٥٠ كجم من الروبيان الفاسد لسوء الحفظ ولمخالفته اشتراطات النقل والتخزين وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وأضافت الأمانة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، و ذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدةً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940