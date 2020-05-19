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المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين بعد عيد الفطر

المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين بعد عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=865522
المناطق - وكالات

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، يوم الثلاثاء، إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

وأضاف المجلس في بيان أنه “سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف”.

وأوضح المجلس أن القرار جاء في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية.

وعمل مجلس الأوقاف على تعليق دخول المصلين بشكل كامل إلى المسجد الأقصى منذ 22 مارس، في إطار تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن أغلق المساجد المسقوفة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، في تصريح صحفي إنه لم يجر اتخاذ قرار بعد بشأن فتح المساجد المسقوفة، أم أن الصلاة ستكون في ساحات المسجد.

وأضاف “الأمور ستكون واضحة قبل فتح المسجد أمام المصلين بعد العيد”، بحسب ما نقلت رويترز.

وسجلت السلطات الفلسطينية 567 إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في مارس الماضي، منها 179 حالة في القدس.

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