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الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط شهية للمخاطرة بفضل لقاح محتمل

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط شهية للمخاطرة بفضل لقاح محتمل
http://almnatiq.net/?p=865525
المناطق - وكالات

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة، الثلاثاء، ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 في المئة في وقت سابق من اليوم، بفعل تجدد توترات التجارة الأميركية الصينية، وإجراءات التحفيز العالمية.
ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1733.30 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي “الضخم للغاية”.

وارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة في المئة خلال معاملات، الاثنين.

ونزل البلاتين 0.4 في المئة مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 في المئة إلى 17.05 دولار للأوقية.

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