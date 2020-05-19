إيران .. إصابات كورونا تتخطى حاجز 124 ألف إصابة

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و62 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 124606، من بينهم 2698 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، وبالتالي يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7119”.

ولفت بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 97173، فضلا عن إجراء 716176 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة في 10 أقاليم إيرانية من أصل 31 إقليما، فيما لا يزال الوضع الصحي في إقليم خوزستان عند العلامة الحمراء.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 1760 إصابة جديدة و69 حالة وفاة.