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نائب أمير جازان: ذكرى بيعة سمو ولي العهد تجديد ولاء ترجم مكانة المملكة العالمية وطموحها نحو المستقبل

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نائب أمير جازان: ذكرى بيعة سمو ولي العهد تجديد ولاء ترجم مكانة المملكة العالمية وطموحها نحو المستقبل

نائب أمير جازان: ذكرى بيعة سمو ولي العهد تجديد ولاء ترجم مكانة المملكة العالمية وطموحها نحو المستقبل
http://almnatiq.net/?p=865530
المناطق - فضة عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد ، تأتي متوافقة مع مكانة المملكة العالمية وطموحها الذي قادها نحو المستقبل والتنمية العظيمة التي تشهدها المملكة، وتحفل بالإنجازات المتتالية العظيمة، والتي تثير مشاعر المحبة والولاء، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، فإنجازات ولي العهد أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، خلال فترة قصيرة، وواكبت الرؤى المستقبلية التي تعزز رؤية المملكة 2030، حيث تستضيف المملكة قمة دول العشرين الأكثر تأثيرًا في العالم والأقوى اقتصاديا ، وتحفل رؤية المملكة بمشاريع عملاقة على كل الأصعدة، وتواصل مسيرة التنمية الداخلية، والتغير الدولي، وتحقيق جودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، والبنى التحتية، وتطوير عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان ، بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية بكل ما يهم التنمية المستدامة، ومنها دعم مشاريع المنطقة، التي تحظى بالاهتمام الكامل، لإنجاز المشاريع الخدمية والمستقبلية.

واشار سموه ، الى الدور البارز للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، فجاء من منطلق الشخصية القيادية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وعبر جولاته وزيارته الرسمية إلى أهم دول العالم، وإنشاء تحالفات عالمية واقتصادية أثمرت إيجابيا في توازن المملكة، ورفع ريادتها، وفق النظرة الصائبة لولي العهد.

وبين سمو الامير محمد بن عبدالعزيز بأن ذكرى البيعة الثالثة تعد ذكرى غالية على قلوب كل السعوديين، وتؤكد المحبة الذي يحملها الشعب لقيادتهم الرشيدة، والتلاحم والتكاتف الكبير بينهم، وما تبذله القيادة من جهود للمحافظة على مكتسبات الوطن العظيمة وعلى من يعيش على ارضه من مواطنين ومقيمين وذلك من خلال تنفيذ الدولة كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل سلامة الوطن والمواطن والمقيم بأذن الله.
سائلا المولى -عزوجل- ان يديم على وطننا نعمة الامن والأمان وان يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله – .

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