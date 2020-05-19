وزارة الصحة تعلن تسجيل 2509 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

المناطق - الرياض

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي حول الجائحة، أنه تم تسجيل 2886 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد في المملكة.

كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي.

هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329

وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:

26 % إناث، ذكور 74 %

9 % أطفال، 87% بالغين ، 4 % كبار السن

35 % مواطنين | جنسيات أخرى 65 %