محافظ أملج يتفقد جمعية النصبة

المناطق - أملج- فايز السميري

اكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان على الجمعيات الخيرية ان تحافظ على وتيرة رعايتها للمستفيدين باستمرار بما يضمن استدامة خدماتها للمستفيدين ودعمها للمتضررين الذين شملتهم حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لتخفيف الاضرار عنهم من جائحة كورونا ، معرباً عن شكره للجمعيات في محافظة املج وما قامت به من جهود كييرة خلال هذه الحملة ، ولفت الى ان بعض فروع جمعية البر والخدمات الاجتماعية باملج تضاهي بنشاطها جمعيات رئيسية مستقلة مايجعلنا نثمن ونقدر هذه الجهود ونشكر القائمين عليها وهذا هو التنافس المحمود في عمل الخير الذي نسأل الله ان يجعله خالصا لوجه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لجمعية روافد النصبة المنبثقة من جمعية البر بأملج مساء امس التقى برئيسها سالم صويلح الفايدي واطلع على جهود الجمعية وعدد الاسر المستفيد والانشطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية ، حاثاً على تفقد المتعففين وتلمس احتياجاتهم والتواصل مع المانحين ورجال الاعمال وعمل المبادرات التي تفيد المجتمع بشكل عام.