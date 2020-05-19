جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك تعلن عن استقبال زكاة الفطر إلكترونيًا

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أعلنت جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك عن بدء استقبال زكاة الفطر للعام 1441هـ، من المواطنين والمقيمين من خلال المتجر الالكتروني ” زكاتك ” ، ضمن مبادرة ” زكي من بيتك “.

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية ريم بنت عطاالله العطوي, أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية برياض وأوقاف العرادي الخيرية وبمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية, من خلال التسهيل على المزكين من دفع زكاته وهم في منازلهم.

وأضافت العطوي , أن الجمعية لن تستقبل زكاة الفطر العينية بل ستستقبل زكاة الفطر حتى منتصف ليلة العيد من خلال المتجر الإلكتروني ” زكاتك ” , ليتم صرفها لمستحقيها داخل مدينة تبوك وضواحيها في وقتها الشرعي وسط إجراءات احترازية ووقائية.