احدث الأخبار

بلدية القطيف: زيارة 100 محل واتلاف 2000 كجم مواد فاسدة خلال يوم
المنطقة الشرقية
 أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي
منطقة القصيم
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 بيلوسي: عقار ترامب “السحري” خطر عليه بسبب بدانته المفرطة
أبرز المواد
 قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 خبر سار.. الأطفال لا ينقلون فيروس كورونا كالبالغين
أبرز المواد
 أول مزرعة سياحية بالباحة تنتج 10 أطنان من زيت الزيتون سنوياً
منطقة الباحة
 حرب هاكرز إسرائيلة .. قد تكون وراء النيران الصديقة على بارجة إيران
أبرز المواد
 جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك تعلن عن استقبال زكاة الفطر إلكترونيًا
منطقة تبوك
 محافظ أملج يتفقد جمعية النصبة
منطقة تبوك
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 2509 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
بلدية القطيف: زيارة 100 محل واتلاف 2000 كجم مواد فاسدة خلال يوم

بلدية القطيف: زيارة 100 محل واتلاف 2000 كجم مواد فاسدة خلال يوم

المنطقة الشرقية
أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

منطقة مكة المكرمة
الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

منطقة القصيم
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=865570
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أحد عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).
وأضاف معاليه: إن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.
كما دعا الله أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومايصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية .

روابط ذات صلة

بيلوسي: عقار ترامب “السحري” خطر عليه بسبب بدانته المفرطة

بيلوسي: عقار ترامب “السحري” خطر عليه بسبب بدانته المفرطة
قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
خبر سار.. الأطفال لا ينقلون فيروس كورونا كالبالغين

خبر سار.. الأطفال لا ينقلون فيروس كورونا كالبالغين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*