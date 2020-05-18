الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما يقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات عظيمة للوطن والحفاظ على أبنائه وحدوده ، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبطال الوطن في الحد الجنوبي من بسالة وشجاعة مدعاة للفخر والاعتزاز من أبناء الوطن كافة , سائلاً المولى عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يحفظ جنودنا الابطال الشرفاء الكرام على عدوهم وأن يؤيدهم بنصر مؤزرا ويدحر عدوهم ويشفي مصابهم ويرحم شهداءهم , مؤكداً على أنهم في أشرف مهمة للدفاع عن الحرمين الشريفين وبلاد التوحيد .

جاء ذلك خلال تدشين سموه في المدخل الرئيسي بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , اليوم , عيدية أهالي منطقة القصيم لأبطال الحد الجنوبي , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي , ومشاركة قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن علي العمري عن طريق الإتصال المرئي , ومدير مشروع مزارع الراجحية للتمور سليمان الراجحي وعدد من رجال الأعمال والداعمين .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أننا تعودنا من أبناء الوطن بصفة عامة ومن أهالي منطقة القصيم بصفة خاصة التعبير عن مشاعرهم تجاه جنودنا البواسل بمثل هذه المبادرات والمشاعر الرمزية الغالية لترجمة وقوف الجميع صفاً واحداً لحماية تراب هذا الوطن الغالي وفداءه بأرواحنا وكل ما نملك لحماية مقدساته , مؤكداً على أن توجيهات القيادة ـ أعزها الله ـ ورعاية ولاة أمرنا حفظهم الله لجنودنا البواسل مضرب مثل في الوفاء والبذل والعطاء ورفع الروح المعنوية لأنهم يذودون عن أقدس بقاع الأرض وأطهر تراب لوطن التوحيد , مثمناً سموه كافة الجهود المبذولة من قبل أهالي المنطقة في كافة انحاءها , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر جنودنا البواسل , وأن يدحر أعدائهم في هذا الشهر المبارك ، وأن يجعل هذا الوطن أمناً معافاً دائماً من كل داء وبلاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.