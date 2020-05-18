أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

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قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التعازي لذوي رجل الأعمال صالح كامل الذي وافته المنية أمس الاثنين.

وعبر سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله له الرحمة وأن يهلمهم الصبر والسلوان.