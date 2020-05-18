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أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

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الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

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أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل

أمير مكة ونائبه يعزون في وفاة صالح كامل
http://almnatiq.net/?p=865578
المناطق - جدة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التعازي لذوي رجل الأعمال صالح كامل الذي وافته المنية أمس الاثنين.
وعبر سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله له الرحمة وأن يهلمهم الصبر والسلوان.

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