بلدية القطيف: زيارة 100 محل واتلاف 2000 كجم مواد فاسدة خلال يوم

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http://almnatiq.net/?p=865580
القطيف - المناطق

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 25 جولة تم خلالها زيارة 100 محل وإغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي نفذتها البلدية خلال الـ 24 ساعة الماضية، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وكثفت البلدية نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية من شهر رمضان المبارك، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية محلين مخالفين للاشتراطات من خلال زيارة 100 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار إلى أن عدد الجولات بلغ 25 جولة، تم خلالها تسجيل 19 إنذاراً، ومصادرة 2030 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت اتلاف 1500 كجم من البهارات والمكسرات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، و 450 كجم من الأسماك الفاسدة، و ٥٠ كجم من الروبيان الفاسد لسوء الحفظ ولمخالفته اشتراطات النقل والتخزين وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وأضاف المهندس الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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