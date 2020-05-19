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شرطة الرياض: القبض على مقيمٍ تاجَرَ بالبشر مستغلًّا النساء والأطفال المخالفين في جمع الأموال بالتسول

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شرطة الرياض: القبض على مقيمٍ تاجَرَ بالبشر مستغلًّا النساء والأطفال المخالفين في جمع الأموال بالتسول

شرطة الرياض: القبض على مقيمٍ تاجَرَ بالبشر مستغلًّا النساء والأطفال المخالفين في جمع الأموال بالتسول
http://almnatiq.net/?p=865586
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت – بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول؛ حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسوّل فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

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