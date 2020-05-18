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أمانة الجوف تواصل أعمال تطوير وتحسين المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تواصل أعمال تطوير وتحسين المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

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أمانة الجوف تواصل أعمال تطوير وتحسين المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تواصل أعمال تطوير وتحسين المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=865588
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف أعمال تطوير وتحسين المدخل الشمالي لمدينة سكاكا من خلال إعادة تأهيل شبكات ري أتوماتيكية بمساحة 13600 متر مربع ، وزراعة عدد من النباتات ، كما تقوم الأمانة بتنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والخدمية وتقديم مستوى صيانة للأعمال الزراعية .
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد إلى أن إدارة الحدائق والتجميل بأمانة المنطقة قد قامت بزراعة 1200شجرة وشجيرة منوعة ما بين ( الجكراند – الاستركواليا – السرو – التويا -الجهنميه – التكوما – الياسمين – الجوري)، كما قامت خلال الشهرين الماضيين بزراعة 110000 زهرة متنوعة الأشكال والأصناف وبألوان مختلفة لإضفاء لمسة جمالية على الطرق والارتقاء بالمشهد العام للمرافق المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار الموسم الثاني من مبادرة الجوف واحة خضراء والتي تهدف من خلالها أمانة منطقة الجوف إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ، ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والتقاطعات، مؤكداً استمرار الأعمال اليومية لصيانة مختلف المواقع وإدراج عدد من المواقع للتجميل والتحسين ، واستكمال مشاريع تشجير الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية

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