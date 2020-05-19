يجمع بين مساندة جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتعزيز ثقافة التطوع، وتأهيل الشباب واستثمار طاقاتهم: الأمير تركي بن طلال يدشن مشروع “المساند البلدي”

المناطق - عسير

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع المساند البلدي لدعم جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

ينطلق هذا المشروع من الهدف الاستراتيجي للمبادرة، وهو مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، ضمن المجال الصحي للمبادرة، وهو المشروع الرابع في سلسلة مشاريعها.

وسيقوم المشروع بأعمال المراقبة الميدانية مع الفرق المتخصصة في البلديات، ونشر ثقافة التباعد الأجتماعي، وتنظيم التجمعات في الأماكن التجارية، بمشاركة فرق تطوعية مساندة ستعمل في 33 بلدية في المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق عدد من القيم المضافة، كتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب، واستثمار أوقاتهم في تحقيق المصالح العامة، وإكسابهم مهارات جديدة تنمي ثقتهم في أنفسهم، وثقة وطنهم في قدراتهم.

وسيعمل فريق مبادرة نشامى عسير على جلب 192 متطوع ومتطوعة، وضمهم لدورات تدريبية مكثفة، تسهم في صقل مهاراتهم لمساندة أعمال البلديات في الرقابة، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة للعاملين في المحلات التجارية.

وبحسب خطة مشروع “المساند البلدي” ستتولى أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تنفيذه بالتعاون مع مجلس شباب عسير، وفريق نشامى للبحث والإنقاذ وبرنامج المدن الصحية بالمنطقة.

