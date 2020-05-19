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أمانة الجوف تكثف رقابتها على المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الجوف تكثف رقابتها على المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمانة الجوف تكثف رقابتها على المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الجوف تكثف رقابتها على المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=865598
المناطق - الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على المراكز والمجمعات التجارية للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتُعنى الفرق الرقابية بالمتابعة بالتأكد من وضع المُلصقات الخاصة بالإرشادات الوقائية، وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء، والتقيد بترك مسافة بين المتسوقين ، ومنع دخول الأطفال تحت سن الـ15 عاماً، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة، والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء من المتاجر، وتوفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند جميع مداخل المراكز .
وأهابت أمانة المنطقة بالمواطنين والمقيمين للاتصال بمركز خدمة العملاء 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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