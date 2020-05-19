النفط يواصل صعوده.. وبرنت يتجاوز الـ35 دولاراً للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء وسط علامات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 42 سنتاً، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عند 35.23 دولاراً للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 3.2 بالمئة، إلى 32.85 دولاراً للبرميل.

ووفق رويترز تدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو أيار، وفقاً لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.