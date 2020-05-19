الجهات الأمنية بعسير تواصل تطبيق أمر منع التجول تحت زخات المطر

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تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في منطقة عسير جهودها لتطبيق أمر منع التجول من خلال انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظات.

ووثقت عدسة “واس” اليوم خلو الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بمحافظة ظهران الجنوب باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقوم على خدمة المواطنين والمقيمين.

ورصدت “واس” رجال الأمن وهم يؤدون مختلف مهامهم في نقاط التفتيش تحت زخات المطر ، وتناولهم إفطارهم في ميدان العمل استشعاراً للمسؤولية من أجل ضبط الأمن والحفاظ على أرواح الجميع في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى ، امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.