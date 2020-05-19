جامعة الجوف تنهي العام الجامعي وتعلن النتائج والمعدلات وتتيح استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية إلكترونياً

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أنهت جامعة الجوف، عامها الجامعي الحالي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بانتهاء أعمال الاختبارات النهائية لجميع طلبة الجامعة في كافة الكليات والفروع، ورصد الدرجات والمعدلات ورفعها على البوابة الإلكترونية.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل د. ناصر العتيبي، إن العمادة أنهت جميع الأعمال لما يفوق 25000 ألف طالب وطالبة في 18 كلية، تتضمن 56 برنامجاً أكاديمياً في مختلف العلوم والتخصصات، تتوزع في كليات البنين ومجمعات الطالبات في سكاكا وطبرجل والقريات ومركز الدراسات الجامعية بدومة الجندل، ودعا الدكتور العتيبي جميع طلبة الجامعة لدخول البوابة والاطلاع على نتائجهم ومعدلاتهم وسجلاتهم الأكاديمية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://dar.ju.edu.sa/.

من جانب آخر، هنأ عميد القبول والتسجيل خريجي الدفعة 14 وخريجاتها، مؤكداً أنه بإمكانهم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26 / رمضان / 1441هـ طباعة وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية المصدقة إلكترونياً، منوهاً بأن عدد الخريجين والخريجات سيصل إلى 4,096 من بينهم 2545 خريجة و1502 خريجاً من جميع المراحل بما فيها الدراسات العليا.

وهنّأ رئيس الجامعة المكلف أ. د/ بدر الزارع، جميع الطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء العام الجامعي بنجاح ولله الحمد، كما هنّأ الخريجين والخريجات مؤكداً اهتمام الجامعة بمشاركتهم الفرحة حيث ستقوم بإرسال تهاني وهدايا التخرج إلى منازلهم.

ورفع الدكتور الزارع، شكره الوافر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله على كل مايقدمونه من دعم كبير وتضحيات تاريخية هدفها مصلحة وراحة المواطن والمقيم على أرض الوطن، كما رفع شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز على دعمه وتوجيهاته المستمرة للجامعة في جميع شؤونها وحرصه على مواصلة مسيرتها الوطنية في كل المجالات، وكذلك إلى معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ الذي يقود التعليم في المملكة ويتابع ويوجه في مختلف الظروف والمناسبات.

سائلاً المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والوحدة الوطنية الراسخة، إنه سميع مجيب.