احدث الأخبار

إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً
أبرز المواد
 أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
أبرز المواد
 دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم
أبرز المواد
 مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال
أبرز المواد
 الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأراضي الفلسطينية كورونا
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد وتوجه بمعالجة الشحنات الحالية للمستفيدين
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بعسير تواصل تطبيق أمر منع التجول تحت زخات المطر
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنهي العام الجامعي وتعلن النتائج والمعدلات وتتيح استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية إلكترونياً
أبرز المواد
 ترامب: 16 مليار دولار لدعم مزارعينا المتضررين من جائحة كورونا التي تسببت بها الصين
أبرز المواد
 أردوغان يُشغل سد “إليسو” على نهر دجلة.. وسيتسبب في تدمير الأراضي الزراعية العراقية
أبرز المواد
 النفط يواصل صعوده.. وبرنت يتجاوز الـ35 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً

إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً

أبرز المواد
أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أبرز المواد
دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

أبرز المواد
مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

أبرز المواد

هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد وتوجه بمعالجة الشحنات الحالية للمستفيدين

هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد وتوجه بمعالجة الشحنات الحالية للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=865636
المناطق_واس

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, شركة ناقل عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.
وأكدت الهيئة على شركة ناقل سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.
وشددت الهيئة على الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة، بما في ذلك إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الشركة، وسحب الترخيص الممنوح لها، مع تحمل الشركة التبعات النظامية كافة أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.
كما شددت الهيئة في ختام بيانها على مقدمي الخدمات البريدية كافة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ مؤكدةً أنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع العقوبات كافة على الشركات المخالفة.

روابط ذات صلة

إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً

إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً
أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*