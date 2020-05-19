دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

أكدت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يكونون غير قادرين على نقل العدوى إلى غيرهم بعد تعافيهم من الفيروس.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قام علماء من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بإجراء دراسة على 285 متعافى من فيروس كورونا، حيث وجد العلماء أن هؤلاء المتعافين لم يتسببوا في أي عدوى للآخرين.

وأوضح العلماء أنه، على الرغم من ذلك، إذا تم إجراء اختبارات كورونا لأولئك المتعافين، فقد تأتي النتيجة إيجابية، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني أنهم أصيبوا بالفيروس مرة أخرى، بل إن هؤلاء المرضى يستغرقون بعض الوقت بعد شفائهم لطرد خلايا الرئة الميتة، ما يجعل النتائج تبدو كأنها إيجابية.

تم نشر نتائج هذه الدراسة مساء أمس (الاثنين)، وقد أوضح العلماء أنها مؤشر إيجابي للدول التي تتطلع إلى تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت للسيطرة على تفشي الفيروس. وقالوا إن المتعافين من الفيروس لن يشكلوا خطورة عند تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب نحو 4.9 مليون حالة وتسبب في وفاة 320 ألف شخص حول العالم.