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مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
http://almnatiq.net/?p=865638
المناطق_الرياض

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولاراً) على المخالفين.

ويبدأ سريان القرار الذي يجيء في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» من 30 مايو (أيار) ويستمر لمدة 15 يوماً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان للحكومة أن قرار رئيس الوزراء يلزم «العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية»، ويُعاقب المخالف «بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه».

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قال يوم (الأحد) إن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

ويقضي قرار رئيس الوزراء بأن يستمر إغلاق «المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه».

كما يستمر خلال فترة سريان القرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً.

ونص القرار على تمديد تعليق رحلات الطيران الدولية للركاب حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصل إجمالي الإصابات إلى 12764. و15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 645.

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