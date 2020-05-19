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شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال

شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=865643
المناطق_الرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنهم

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، عن القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية والنحاسية من المباني والمنشآت، والأجهزة الإلكترونية والمعدات، وأقرّوا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، قاربت قيمة المسروقات (مليون ريال)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة

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