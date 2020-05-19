احدث الأخبار

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
أبرز المواد
 دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم
أبرز المواد
 مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال
أبرز المواد
 الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأراضي الفلسطينية كورونا
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد وتوجه بمعالجة الشحنات الحالية للمستفيدين
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بعسير تواصل تطبيق أمر منع التجول تحت زخات المطر
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنهي العام الجامعي وتعلن النتائج والمعدلات وتتيح استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية إلكترونياً
أبرز المواد
 ترامب: 16 مليار دولار لدعم مزارعينا المتضررين من جائحة كورونا التي تسببت بها الصين
أبرز المواد
 أردوغان يُشغل سد “إليسو” على نهر دجلة.. وسيتسبب في تدمير الأراضي الزراعية العراقية
أبرز المواد
 النفط يواصل صعوده.. وبرنت يتجاوز الـ35 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 في ذكرى بيعة ولي العهد.. السعودية تقدم تجربة ملهِمة في ترويض المستقبل
أبرز المواد
أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أبرز المواد
دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

أبرز المواد
مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

أبرز المواد
شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال

شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال

أبرز المواد

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
http://almnatiq.net/?p=865648
المناطق_فضه عطيف
رفع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان ، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة ورؤساء ومنسوبي بلديات المنطقة ، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله ورعاه – بمناسبة  الذكرى السنوية الثالثة لتولي ومبايعة سموه ولياً للعهد .

وقال ابن سعيدان ، نجدد في هذه الذكرى العظيمة البيعة والولاء ، فهي ذكرى تقودنا إلى طموحات لا حدود لها في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سموه ، والتي جعلت المملكة ذات قوة إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي ، مؤكداً بأنه خلال ثلاثة أعوام شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة وظلت تنعم بالعطاءات والخير والمنجزات التاريخية .

وذكر ابن سعيدان بأن مواقف المملكة العربية السعودية كبيرة ومشرفة تجاه مواطنيها ومن يقيم على أراضيها ، وما يشهده العالم اليوم من جائحة عصفت بكل دول العالم ، إلا أن قيادة المملكة العربية السعودية سجلت مواقف رائعة ومشرفة سيكتبها التاريخ ، وأثبتت بأن صحة المواطن ومن يقيم على ارض الوطن هو محور اهتمامها وفي مقدمة أولوياتها مهما بلغت تكلفتها .

واختتم أمين منطقة جازان كلمته بهذه المناسبة الغالية بأنه يحق لنا أن نفخر بقيادة رشيدة جعلت همها سلامة المواطن وأمن الوطن من خلال تلمس احتياجاته ، سائلا الله عز وجل أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان خدمة للإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الأبية وشعبها من كل مكروه.

روابط ذات صلة

دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم

دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم
مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك

مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال

شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*