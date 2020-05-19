أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

وقال ابن سعيدان ، نجدد في هذه الذكرى العظيمة البيعة والولاء ، فهي ذكرى تقودنا إلى طموحات لا حدود لها في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سموه ، والتي جعلت المملكة ذات قوة إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي ، مؤكداً بأنه خلال ثلاثة أعوام شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة وظلت تنعم بالعطاءات والخير والمنجزات التاريخية .
وذكر ابن سعيدان بأن مواقف المملكة العربية السعودية كبيرة ومشرفة تجاه مواطنيها ومن يقيم على أراضيها ، وما يشهده العالم اليوم من جائحة عصفت بكل دول العالم ، إلا أن قيادة المملكة العربية السعودية سجلت مواقف رائعة ومشرفة سيكتبها التاريخ ، وأثبتت بأن صحة المواطن ومن يقيم على ارض الوطن هو محور اهتمامها وفي مقدمة أولوياتها مهما بلغت تكلفتها .
واختتم أمين منطقة جازان كلمته بهذه المناسبة الغالية بأنه يحق لنا أن نفخر بقيادة رشيدة جعلت همها سلامة المواطن وأمن الوطن من خلال تلمس احتياجاته ، سائلا الله عز وجل أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان خدمة للإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الأبية وشعبها من كل مكروه.
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