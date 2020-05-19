إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً

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أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميما لكافة المحاكم يتضمن تبيلغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي تضمن أن (على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة بهما معا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

وأوضح التعميم حسبما أعلنت وزارة العدل أن هذا المبدأ أقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار ووفقا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ 13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها: “تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء”.